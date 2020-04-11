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Общество / Здоровье

Россиян призывают воздержаться от посещения храмов и кладбищ

11 апреля 2020 года, 17:34

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл накануне Вербного воскресенья и Пасхи обратился к верующим с призывом молиться дома и не посещать храмы из-за угрозы распространения коронавируса.

Как сообщили в пресс-службе РПЦ, в своём обращении патриарх призвал верующих: «Сегодня многие из нас вынуждены возложить на себя подвиг неотлучного пребывания в своих жилищах. Таковым говорю: пусть место вашего уединения станет для вас пустыней личного и семейного молитвенного труда».

Кроме того, РПЦ рекомендует воздержаться от посещения кладбищ в дни церковных праздников. В частности, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда напомнил, что практика посещения кладбищ на Пасху не является церковной традицией и сложилась в советское время. Таким образом, по его словам, «отказ от посещения могил наших предков в день Воскресения Христова не является ни грехом, ни предательством памяти умерших».

11 апреля губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в соцсетях, что ситуация с коронавирусом в регионе «резко ухудшилась»

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