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Общество

О работе волонтеров «горячей линии» регионального инфоцентра по коронавирусу рассказало ПАИ

11 апреля 2020 года, 16:30

Репортаж о работе волонтеров посвященной коронавирусу «горячей линии» оперативного информационного центра Псковской области опубликован на сайте Псковского агентства информации. 

О работе волонтеров «горячей линии» регионального инфоцентра по коронавирусу рассказало ПАИ
Звонки жителей региона принимают 19 волонтеров
ПАИ

За четырехчасовую смену волонтер «горячей линии» отвечает примерно на 100 звонков от жителей региона. «Горячая линия» работает круглосуточно с 19 марта по указу губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. На звонки отвечают 19 студентов-добровольцев с медицинского факультета ПсковГУ.  

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