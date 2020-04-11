О работе волонтеров «горячей линии» регионального инфоцентра по коронавирусу рассказало ПАИ

За четырехчасовую смену волонтер «горячей линии» отвечает примерно на 100 звонков от жителей региона. «Горячая линия» работает круглосуточно с 19 марта по указу губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. На звонки отвечают 19 студентов-добровольцев с медицинского факультета ПсковГУ.