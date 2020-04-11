У сотрудника Псковской городской больницы не подтвердилась коронавирусная инфекция

«Это хорошая новость, и я призываю вас сделать всё возможное, чтобы не стать героями плохих», - написал он. Глава региона напомнил, что на сегодняшний день в Псковской области 31 предположительных случаев заражение коронавирусом. «Не становитесь героями плохих новостей. Это легко», - обратился Михаил Ведерников к псковичам.

У сотрудника Псковской горбольницы не подтвердилась предварительно диагностированная коронавирусная инфекция , сообщил на своей странице в Instagram губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Пусть погода манит выйти на прогулку, постарайтесь эти два дня по максимуму провести дома. Берегите себя!», - резюмировал губернатор.

Согласно последним официальным данным, в Псковской области госпитализированы с подозрением на коронавирус 23 человека, предположительно инфицированы 14, подтверждено заболевание у 16. Умерли от коронавируса двое псковичей, выздоровели после заражения – 6.

Напомним, в настоящее время в регионы предприняты меры, направленные против распространения коронавирусной инфекции. До 30 апреля запрещена работа ряда предприятий, в том числе общепита и торговли. На режим обязательной самоизоляции переведены граждане в возрасте старше 65 лет.