Трасса «Локня – Великие Луки – Невель» станет федеральной

Автодорога протяженностью более 190 километров, проходящая по территории Псковской области и соединяющая Локню, Великие Луки и Невель, будет передана в федеральную собственность. Как сообщил в своем Instagram губернатор Псковской области Михаил Ведерников, соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«Благодаря этому решению у нас появится возможность перераспределять более 90 миллионов рублей в год на другие цели», - подчеркнул Михаил Ведерников. «А что особенно важно, федеральные структуры приведут дорогу в порядок намного быстрее, чем это было запланировано», - добавил губернатор.