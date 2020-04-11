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Транспорт / Инфраструктура

Трасса «Локня – Великие Луки – Невель» станет федеральной

11 апреля 2020 года, 12:26

Автодорога протяженностью более 190 километров, проходящая по территории Псковской области и соединяющая Локню, Великие Луки и Невель, будет передана в федеральную собственность. Как сообщил в своем Instagram губернатор Псковской области Михаил Ведерников, соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Трасса «Локня – Великие Луки – Невель» станет федеральной
Одна из трасс в Псковской области станет федеральной
Фото: Инстаграм-аккаунт губернатор Псковской области Михаила Ведерникова

«Благодаря этому решению у нас появится возможность перераспределять более 90 миллионов рублей в год на другие цели», - подчеркнул Михаил Ведерников. «А что особенно важно, федеральные структуры приведут дорогу в порядок намного быстрее, чем это было запланировано», - добавил губернатор. 

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