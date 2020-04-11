В Пскове дезинфицируют от коронавируса улицы и остановки

В Пскове в рамках борьбы с распространением инфекции коронавируса сегодня, 11 апреля, водным раствором хлора дезинфицируют 166 километров дорог и 236 остановок, сообщает Псковское агентство информации.
Улицы Пскова обрабатывают из специальных машин водным раствором хлора ПАИ
Работы до 18:00 будут проводить в районах Запсковье и Завеличье компании «Карсан» и «Сетьинвестгрупп». Всего в апреле планируется провести ее в областном центре три раза. В районах Псковской области обработка будет проведена на следующей неделе.
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