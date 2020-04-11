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Происшествия / Преступление

Больше 60 тысяч рублей украл мошенник с банковской карты великолучанки

11 апреля 2020 года, 11:05

6 апреля жительнице Великих Лук позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка. Введя ее в заблуждение, он смог списать с банковской карты женщины 61 тысячу рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Полиция настоятельно рекомендует жителям Псковской области быть предельно осмотрительными, внимательными и не поддаваться на ухищрения мошенников. А также, своевременно сообщать о фактах мошенничества в правоохранительные органы.

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