Больше 60 тысяч рублей украл мошенник с банковской карты великолучанки

6 апреля жительнице Великих Лук позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка. Введя ее в заблуждение, он смог списать с банковской карты женщины 61 тысячу рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Полиция настоятельно рекомендует жителям Псковской области быть предельно осмотрительными, внимательными и не поддаваться на ухищрения мошенников. А также, своевременно сообщать о фактах мошенничества в правоохранительные органы.