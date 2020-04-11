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Общество / Здоровье

Среди заболевших коронавирусом в Псковской области могут быть сотрудник транспортного предприятия, работник ЖКХ и продавец

11 апреля 2020 года, 01:55

Число предварительно подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Псковской области в ближайшие сутки может вырасти с 14 до 24. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил на своей странице в соцсети Instagram сегодня, 11 апреля.

«Ситуация резко ухудшилась. По оперативной информации за последние сутки у нас, скорее всего, будет +10. Все новые случаи – контактные», - написал глава региона. По его словам, почти все они заразились на территории Псковской области.

Среди заболевших коронавирусом в Псковской области могут быть сотрудник транспортного предприятия, работник ЖКХ и продавец
Михаил Ведерников опубликовал последние данные по ситуации с коронавирусом в Псковской области
Скриншот со страницы в Instagram

Губернатор добавил, что среди них есть сотрудник пассажирского автотранспортного предприятия, который до конца марта продолжал работу, сотрудник ЖКХ и продавец магазина. «Те люди, с которыми каждый из вас мог контактировать», - пояснил Михаил Ведерников, добавив: «Вся информация предварительная и уточняется».

«Одна из сегодняшних смертей, предварительно, с короновирусным диагнозом (пенсионер, умер дома). Более того, как показывает практика, в некоторых случаях у пациентов двухсторонняя пневмония развивается абсолютно без симптомов и даже без повышения температуры. Очевидно плохо становится уже тогда, когда вы остановились в шаге от ИВЛ», - также сообщил глава региона.

Михаил Ведерников вновь призвал псковичей «не выходить из дома без экстренной необходимости и соблюдать все меры предосторожности». «Ситуация очень серьёзная, бессмертных в нашей области нет», «прошу, будьте благоразумны», - добавил он.

Согласно опубликованным губернаторам последним официальным данным, в Псковской области госпитализированы с подозрением на коронавирус 23 человека, предположительно инфицированы 14, подтверждено заболевание у 16. Умерли от коронавируса двое псковичей, выздоровели после заражения – 6.

Напомним, в настоящее время в регионы предприняты меры, направленные против распространения коронавирусной инфекции. До 30 апреля запрещена работа ряда предприятий, в том числе общепита и торговли. На режим обязательной самоизоляции переведены граждане в возрасте старше 65 лет. 

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