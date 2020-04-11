Среди заболевших коронавирусом в Псковской области могут быть сотрудник транспортного предприятия, работник ЖКХ и продавец

Число предварительно подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Псковской области в ближайшие сутки может вырасти с 14 до 24. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил на своей странице в соцсети Instagram сегодня, 11 апреля.
«Ситуация резко ухудшилась. По оперативной информации за последние сутки у нас, скорее всего, будет +10. Все новые случаи – контактные», - написал глава региона. По его словам, почти все они заразились на территории Псковской области.
Губернатор добавил, что среди них есть сотрудник пассажирского автотранспортного предприятия, который до конца марта продолжал работу, сотрудник ЖКХ и продавец магазина. «Те люди, с которыми каждый из вас мог контактировать», - пояснил Михаил Ведерников, добавив: «Вся информация предварительная и уточняется».
«Одна из сегодняшних смертей, предварительно, с короновирусным диагнозом (пенсионер, умер дома). Более того, как показывает практика, в некоторых случаях у пациентов двухсторонняя пневмония развивается абсолютно без симптомов и даже без повышения температуры. Очевидно плохо становится уже тогда, когда вы остановились в шаге от ИВЛ», - также сообщил глава региона.
Михаил Ведерников вновь призвал псковичей «не выходить из дома без экстренной необходимости и соблюдать все меры предосторожности». «Ситуация очень серьёзная, бессмертных в нашей области нет», «прошу, будьте благоразумны», - добавил он.
Согласно опубликованным губернаторам последним официальным данным, в Псковской области госпитализированы с подозрением на коронавирус 23 человека, предположительно инфицированы 14, подтверждено заболевание у 16. Умерли от коронавируса двое псковичей, выздоровели после заражения – 6.
Напомним, в настоящее время в регионы предприняты меры, направленные против распространения коронавирусной инфекции. До 30 апреля запрещена работа ряда предприятий, в том числе общепита и торговли. На режим обязательной самоизоляции переведены граждане в возрасте старше 65 лет.