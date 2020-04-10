Сюжет о подвиге великолучанина Матвея Кузьмина вышел в эфир Первого канала

В пятницу, в 21 час в эфире программы «Время» с Кириллом Клейменовым вышел сюжет с рассказом о великолучанине, Герое Советского Союза Матвее Кузьмине.
Фотокарточка из семьи Кузьминых
Фото: кадр из сюжета Первого канала
В годы Великой Отечественной войны он повторил подвиг Ивана Сусанина и тоже погиб. Матвей Кузьмин стал самым пожилым Героем — ему было 84 года.
«Я хочу вам рассказать о человеке, который видел разные имена. Крепостное право застал, страшно подумать, революцию, Первую Мировую и Великую Отечественную. Один день, который обесмертил его имя, которое носит улица в городе Великие Луки», - начал рассказ Кирилл Клейменов.
В родной деревне Матвея Кузьмина в февраля 1942 года квартировали немцы, которые готовили прорыв в тыл советским войскам. Командир немецкого батальона потребовал от старика вывести его к деревни Першино, в тыл к Красной Армии, пообещав за это ружье в подарок и продуктов.
Улица в Великих Луках носит имя Героя
Фото: кадр из сюжета Первого канала
Кузьмин послал внука предупредить наших, чтобы те организовали засаду у деревни Малкино. А сам водил фашистов окольными путями, а потом вывел на засаду. Немецкий батальон попал под пулемётный огонь. Сам Матвей Кузьмин был убит немецким командиром.
Съемочная группа Первого канала работала в Великолукском краеведческом музее 16-17 марта. В ее распоряжение были предоставлены уникальные архивные документы, видеозаписи. По словам директора музея Натальи Каменской журналисты также встретились с родственниками Ивана Матвеева.
Родные Героя Советского Союза Матвея Кузьмина
Фото: кадр из сюжета Первого канала
Сюжет о великолукском Герое Советского Союза стал частью проекта Первого канала, рассказывающем о героях Великой Отечественной, чьими именами впоследствии были названы улицы городов Советского Союза.