Сюжет о подвиге великолучанина Матвея Кузьмина вышел в эфир Первого канала

В пятницу, в 21 час в эфире программы «Время» с Кириллом Клейменовым вышел сюжет с рассказом о великолучанине, Герое Советского Союза Матвее Кузьмине.

В годы Великой Отечественной войны он повторил подвиг Ивана Сусанина и тоже погиб. Матвей Кузьмин стал самым пожилым Героем — ему было 84 года.

«Я хочу вам рассказать о человеке, который видел разные имена. Крепостное право застал, страшно подумать, революцию, Первую Мировую и Великую Отечественную. Один день, который обесмертил его имя, которое носит улица в городе Великие Луки», - начал рассказ Кирилл Клейменов.