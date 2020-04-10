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Происшествия / ДТП

В аварии в Великолукском районе погиб один человек и семеро пострадали

10 апреля 2020 года, 20:27

В Великолукском районе на 6 км дороги Великие Луки - Новосокольники произошла серьезная авария: столкнулись две машины - микроавтобус «Соболь» и автомобиль Kia Sportage, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. При обгоне водитель автомобиля Kia Sportage выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом. 

В аварии погиб водитель Kia Sportage, еще семеро с разными травмами были доставлены в великолукскую больницу.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, МЧС, следственно-оперативная группа, а также судмедэксперт.

В аварии в Великолукском районе погиб один человек и семеро пострадали
В аварии погиб один человек
фото ПАИ

По имеющейся информации, за рулем иномарки находился водитель, имеющий многочисленные штрафы за нарушения ПДД.

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