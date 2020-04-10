Запланировано строительство инфекционной больницы на 370 коек с филиалами в Пскове и Великих Луках

В Псковской области планируется создать региональную клиническую инфекционную больницу с профильными корпусами в Пскове и Великих Луках. В общей сложности она будет рассчитана на 370 коек. Об этом шла речь на совещании по вопросам модернизации инфекционного и противотуберкулезного направления региональной системы здравоохранения, которое провёл губернатор Псковской области Михаил Ведерников 10 апреля. Председатель Комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко заверила, что, то количество коек, на которое рассчитана новая больница, полностью покрывает потребность региона.

В ходе совещания были проанализированы возможные варианты строительства новых корпусов или реконструкции существующих зданий, чтобы региональная система оказания помощи больным с инфекционными заболеваниями и туберкулезом была выстроена наиболее комплексно, в полном соответствии с существующими современными нормами и требованиями.

Участники совещания пришли к выводу, что наиболее оптимально строительство в Пскове трех отдельных корпусов: инфекционных взрослого отделения на 70 мест, детского отделения на 100 мест и противотуберкулезного корпуса. В Великих Луках организовать инфекционную службу предлагается на базе здания, которое будет капитально отремонтировано. Там в отдельных корпусах, объединенных переходом, также разместится детское и взрослое инфекционные отделения.

Михаил Ведерников рекомендовал проанализировать наиболее успешные проекты строительства новых медучреждений в других субъектах страны, в части их адаптации для Псковской области.

Отмечалось также, что строительство корпусов в Пскове требует тщательной проработки и требует времени, а в Великих Луках проект можно реализовать в короткие сроки - капитальный ремонт здания можно провести за 3–4 месяца.

Глава региона поручил своему первому заместителю Вере Емельяновой, вице-губернатору Василию Осипову и председателю профильного комитета Марине Гаращенко детализировать и проработать все направления по модернизации региональной инфекционной службы, а также выехать в Великие Луки, чтобы рассмотреть возможности максимально оперативной реализации проекта. Губернатор выразил готовность оказывать необходимое содействие и обратиться в федеральный центр за необходимой поддержкой.

Ранее Президент России Владимир Путин поддержал предложение губернатора о полной модернизации учреждений инфекционного профиля в Пскове и Великих Луках.