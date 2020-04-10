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Транспорт / Инфраструктура

Начался ремонт дороги Дедовичи – Дно – Костыжицы

10 апреля 2020 года, 17:56

На региональной автомобильной дороге Дедовичи — Дно — Костыжицы начался ремонт. Работы выполняет АО «Буер», сообщили газете «Псковская правда» в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Подрядчик уже расчистил кюветы и полосу отвода от кустарника. Он приступил к фрезерованию старого асфальтового покрытия.

На текущий год запланирован ремонт двух участков дороги общей протяженностью более 13 км. Один из них - в Дедовичском районе между деревнями Крутец и Александрово (отрезок км 9+670 — км 21+568), второй – Дновском районе в посёлке Дачное (км 38+645 -км 39+975).

На дороге замят асфальт, устранят просадки на обочине, укрепят их, заасфальтируют пересечения и примыкания, отремонтируют водопропускные трубы и автобусные остановки, укрепят откосы, заменят оцинкованное барьерное ограждение и нанесут дорожную разметку термопластику. Ремонт завершится к 15 сентября.

Заказчиком работ выступает ГБУ ПО «Псковавтодор». Объект входит в региональный проект Псковской области «Дорожная сеть» в составе федерального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Начался ремонт дороги Дедовичи – Дно – Костыжицы
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