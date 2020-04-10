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Общество / Здоровье

Выздоровел ещё один заразившийся коронавирусом пскович

10 апреля 2020 года, 17:40

В Псковской области выздоровел ещё один пациент, у которого был диагностирован коронавирус. Всего на сегодняшний день выписаны из больницы 6 человек. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил на своей странице в Instagram.

Подтверждённых случаев коронавируса в регионе 16. Предположительно инфицированы 7 человек, в том числе сотрудник Псковской городской больницы.

С подозрением на заболевание в инфекционное отделение Псковской горбольницы помещены 14 жителей региона.

Из числа заразившихся умерли два человека. 

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