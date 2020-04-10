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Общество / Здоровье

Более миллиона защитных масок заказала Псковская область

10 апреля 2020 года, 17:29

1 млн 200 тыс. защитных масок заказала Псковская область. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на совещании по организации образовательного процесса в период действия ограничительных мер по коронавирусу, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Глава региона добавил, что в ближайшее время область получит порядка 200 масок, они придут в выходные дни либо в середине следующей неделе.

«Сейчас масками нужно, в первую очередь, обеспечивать тех, кто работает на передовой - медиков, полицейских, работников соцзащиты. Мы прорабатываем, чтобы они и в аптечной сети появлялись, но дешевле 50 рублей они уже там появиться не могут», - сказал Михаил Ведерников.

Он подчеркнул, что всё же лучшим способом защиты от вируса является самоизоляция. «Нужно максимально ограничить передвижение, маска не спасет», - сказал Михаил Ведерников.

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