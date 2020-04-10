Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

Коронавирус подозревают у сотрудника Псковской горбольницы

10 апреля 2020 года, 16:57

Выявлен первый предварительно положительный результат теста на коронавирус у сотрудника Псковской городской больницы. Об этом написал губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

«Он изолирован, все необходимые меры для безопасности врачей предпринимаются. Все пройдут дополнительное тестирование, рабочие помещения будут дезинфицированы», - отметил глава региона. Он напомнил, что больница переведена в режим карантина ещё 26 марта. Губернатор пообещал позже проинформировать, подтвердится ли заболевание у медика.

«Наиболее серьёзный вызов, который сейчас стоит перед системой здравоохранения – это попадание коронавируса в не подготовленную для этого больницу. В Псковской области такой случай уже происходил в самом начале борьбы с угрозой пандемии. Тогда, к счастью, обошлось без последствий для пациентов и врачей», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Он добавил, что с того момента в качестве меры профилактики все медицинские работники региона еженедельно проходят тестирование на коронавирус.

«Берегите себя и следите за своим самочувствием», - обратился к жителям региона губернатор.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Более 9 миллиардов рублей потребуется Псковской области на сохранение экономики
Михаил Ведерников просит псковичей продержаться до 15 мая
Псковские футболисты из профессионалов станут любителями
Видеоинструкция, как принять участие во флэшмоб-эстафете «Псковской правды», появилась на YouTube
Врач-пульмонолог рассказала, как ее коллеги проходят через санпропускник
Коронавирус в Псковской области подтвержден у 122 человек
Полицейские обнаружили в одном из псковских банков фальшивую купюру
Полиция ищет великолучанина, пропавшего три года назад
Ученые из США нашли идельный вариант медицинской маски

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Сода вместо санитайзера

Общество / Здоровье
24 апреля 20:27

Сода вместо санитайзера

Чем обрабатывать руки и предметы от вирусов при аллергии?
Как я не полетел

Общество
24 апреля 10:15

Как я не полетел

Псковичи рассказали, как из-за коронавируса пришлось отменять встречи с родными и друзьями и сдавать авиабилеты
Ледовый поход

Общество / Знай наших!
23 апреля 14:31

Ледовый поход

Псковский пенсионер в день своего 70-летия прокатился на велосипеде по льду Байкала со Знаменем Победы