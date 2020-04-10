Коронавирус подозревают у сотрудника Псковской горбольницы

Выявлен первый предварительно положительный результат теста на коронавирус у сотрудника Псковской городской больницы. Об этом написал губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

«Он изолирован, все необходимые меры для безопасности врачей предпринимаются. Все пройдут дополнительное тестирование, рабочие помещения будут дезинфицированы», - отметил глава региона. Он напомнил, что больница переведена в режим карантина ещё 26 марта. Губернатор пообещал позже проинформировать, подтвердится ли заболевание у медика.

«Наиболее серьёзный вызов, который сейчас стоит перед системой здравоохранения – это попадание коронавируса в не подготовленную для этого больницу. В Псковской области такой случай уже происходил в самом начале борьбы с угрозой пандемии. Тогда, к счастью, обошлось без последствий для пациентов и врачей», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Он добавил, что с того момента в качестве меры профилактики все медицинские работники региона еженедельно проходят тестирование на коронавирус.

«Берегите себя и следите за своим самочувствием», - обратился к жителям региона губернатор.