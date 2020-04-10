Меры поддержки для педагогов поручил разработать губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Такую задачу он поставил своему первому заместителю Вере Емельяновой и председателю регионального комитета по образованию Александру Седунову на совещании по вопросам организации обучения в период ограничительных мер 10 апреля, передаёт корреспондент «Псковской правды».

«По поводу материальной поддержки, я пока не буду говорить про суммы, но мы проработаем этот вопрос. Мы сейчас сняли несколько статей расходов, увеличили резервный фонд, чтобы поддерживать медицинских работников», - сказал Михаил Ведерников. Он предложил к понедельнику продумать, в какой части регион может поддержать педагогов.

Председатель псковского профсоюза работников народного образования и науки РФ Наталья Горбачёва попросила главу региона при реализации мер поддержки, в первую очередь, обратить внимание на тех педагогов, которые работают сейчас в дежурных группах.

Михаил Ведерников попросил передать слова благодарности всему педагогическому составу Псковской области за понимание, за то, что никто не с пасовал в сложившейся ситуации, за то, что все чётко сориентировались в работе в новых условиях, не потеряли динамику. «Учителям тяжело, я понимаю, я сам был вынужден работать две недели дистанционно, и могу сказать, что это тяжелее, но это то же хороший работ, и этим надо пользоваться», - заключил губернатор.