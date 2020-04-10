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Общество / Здоровье

Марина Гаращенко: Проблем с поставками льготных лекарств для астматиков в Псковской области нет

10 апреля 2020 года, 15:24

На сегодняшний день в Псковской области проблем с поставками льготных лекарств для астматиков нет. Об этом сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко, отвечая на вопрос жительницы Пушкинских Гор о препаратах для астматиков в эфире ПАИ-live 10 апреля.

«Была проблема в отношении противоастматических препаратов: не было определенных препаратов, которые назначает врач, их не было в федеральных поставках. Перебои уже прошли и с 1 апреля все препараты по астме есть в аптечной сети», - заявила Марина Гаращенко.

Она добавила, что в случаях, когда есть перебои в поставках по одним препаратам для астматиков, в наличии имеются их аналоги.

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