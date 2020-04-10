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Общество / Здоровье

Псковских медиков тестируют на коронавирус еженедельно

10 апреля 2020 года, 15:16

Еженедельно псковские медики, которые контактируют с заболевшими, проходят тестирование на коронавирус. Об этом сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в эфире проекта ПАИ-live 10 апреля.

Она отметила, что в ближайшее время в Центре СПИД будет развёрнута мощная лаборатория, которую при поддержке губернатора Михаила Ведерникова удалось оснастить высококлассным оборудованием. После этого медработников будут тестировать в Центре СПИД, а людей, контактировавших с заразившимися, - на базе Роспотребнадзора. «Оборудование одинаковое», - заверила Марина Гаращенко.

Она также рассказала о механизме определения заболевания. Сначала проводится первичный тест на коронавирус по мазкам из носа и зева, если он оказывается положительным, то назначается второе исследование, которое уже включает в себя анализ крови. В случае, если и второй тест дал положительный результат, то кровь отправляют на финальное исследование в спецлабораторию, которых на сегодняшний день три: в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске.

На сегодняшний день таких больных, чей диагноз окончательно подтверждён, в Псковской области 16.

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