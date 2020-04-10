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Общество / Здоровье

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области сдала тест на коронавирус

10 апреля 2020 года, 14:51

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко сдала тест на коронавирус. «Он у меня отрицательный, поэтому я присутствую на работе», - сообщила она в эфире ПАИ-live 10 апреля.

Марина Гаращенко отметила, что протестированы на заболевание были и другие сотрудники администрации, в том числе первый заместитель губернатора Вера Емельянова и руководитель аппарата администрации Сергей Дмитриев. Все результаты были отрицательными. «Здесь даже нет понятия «чиновник». Эта процедура, как и у всех простых людей, у которых возможно был контакт с заболевшим», - пояснила председатель комитета.

Она продемонстрировала также набор дезинфицирующих средств, которые стоят у неё на рабочем столе, и рассказала, что перчатки сняла только перед началом прямого эфира. А вот защитную маску Марина Гаращенко снимать не стала.

«Мы должны быть гарантией для наших граждан, что не будем нести в себе угрозу», - подчеркнула она.

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