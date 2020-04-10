Координацию работы по борьбе с коронавирусом обсудил губернатор с председателем новоржевского Собрания

Координацию работы в рамках борьбы с распространением коронавируса обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников с председателем Собрания депутатов Новоржевского района Александром Кузнецовым. Речь шла, в том числе, о работе с волонтёрскими организациями, которым глава региона рекомендовал сосредоточиться на помощи пожилым и людям с хроническими заболеваниями в части доставки продуктов и лекарств. Об этом газете «Псковская правда» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Александр Кузнецов отметил, что в Новоржевском районе при поддержке партии «Единая Россия» и добровольцев раздали более 1 тыс. защитных масок, что стало весомым вкладом в профилактику заболеваемости.

Также глава региона обратил внимание на работу по возобновлению деятельности предприятий. «Мы постепенно стараемся перевести экономику на рабочие рельсы, позволяем ряду предприятий возобновить работу, поэтому нам важно не допустить массовых случаев заболевания», — подчеркнул Михаил Ведерников. Он рекомендовал организовать контроль над исполнением всех ограничительных мер, предусмотренных Указом губернатора. Александр Кузнецов пообещал усилить работу в этом направлении.

Ещё одной темой встречи стали перспективные направления развития Новоржевского района, в частности, увеличение населенных пунктов, где организовано территориальное общественное самоуправление. Михаил Ведерников отметил, что в этом году на поддержку ТОСов выделены более 10 млн рублей. «Это очень действенный инструмент по благоустройству общественных мест. Им необходимо пользоваться в полной мере, проводить информирование граждан обо всех перспективах, которые открывает данная форма самоуправления», — заявил Михаил Ведерников. Александр Кузнецов ответил, что организует такую работу силами депутатского корпуса.

Кроме того, обсуждалось вхождение района в программу «Формирование комфортной городской среды», создание современного многофункционального спортивного объекта в Новоржеве. Чтобы продвигаться по этим направлениям, Михаил Ведерников предложил наладить конструктивное взаимодействие и каналы системной коммуникации между районным парламентом, областной администрацией и региональным отделением партии «Единая Россия».