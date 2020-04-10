Конкурс грантов для молодёжных проектов стартовал в Псковской области

Управление общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области объявило о проведении конкурса грантов для поддержки молодежных проектов. Приём заявок стартовал 10 апреля, сообщили газете «Псковская правда» в пресс-службе администрации региона.

На конкурс принимаются социально значимые проекты, которые реализуются в Псковской области, по шести направлениям: патриотическое, добровольческое, политическое, международное, лига студенческих клубов, молодежные медиа.

Максимальный размер гранта составляет 200 тыс. рублей. Средства победителям нужно будет освоить до 15 декабря.

Заявку на участие в конкурсе можно подать в автоматизированной информационной системе «Молодежь России» до 24 апреля. Туда нужно загрузить и необходимый пакет документов: копия паспорта гражданина РФ, копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, содержащая страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), реквизиты расчетного счета претендента на участие в конкурсе, копия ИНН.

Более подробную информацию о конкурсе можно получить в Управлении общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области (180007, Псков, улица Конная, дом 2, кабинет № 106, телефон: 8 (8112) 29-95-27, адрес электронной почты: di.ziyazov@pskov.ru). С положением о проведении конкурса можно ознакомиться здесь>>>.