Количество заразившихся коронавирусом не изменилось за последние сутки в Псковской области

За последние сутки в Псковской области количество заразившихся коронавирусом не изменилось. Инфекция по-прежнему подтверждена у 16 человек, сообщает официальный канал по ситуации с коронавирусом в регионе.

При этом на два сократилось количество тех, кто предположительно заражён. На сегодняшний день таких пациентов четверо. В больнице с подозрением на коронавирус находятся 15 человек, что на 4 меньше, чем по данным на 9 апреля.

Выздоровели 5 жителей региона, скончались двое.

На коронавирус в Псковской области провели 3 тыс. 304 исследования.