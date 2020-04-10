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Общество / Здоровье

Количество заразившихся коронавирусом не изменилось за последние сутки в Псковской области

10 апреля 2020 года, 13:18

За последние сутки в Псковской области количество заразившихся коронавирусом не изменилось. Инфекция по-прежнему подтверждена у 16 человек, сообщает официальный канал по ситуации с коронавирусом в регионе.

При этом на два сократилось количество тех, кто предположительно заражён. На сегодняшний день таких пациентов четверо. В больнице с подозрением на коронавирус находятся 15 человек, что на 4 меньше, чем по данным на 9 апреля.

Выздоровели 5 жителей региона, скончались двое.

На коронавирус в Псковской области провели 3 тыс. 304 исследования.

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