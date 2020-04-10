Михаил Ведерников встретился с волонтёрами, которые помогают пожилым псковичам на самоизоляции

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников 10 апреля встретился с волонтёрами, которые помогают находящимся на самоизоляции пожилым псковичам. Как сообщает Псковское агентства информации , встреча прошла в офисе «Команды 2018» в Пскове.

Глава региона проконтролировал, как волонтёры соблюдают меры безопасности, проводят дезинфекцию. На входе добровольцы обрабатывают руки, измеряют температуру, фиксируют данные о своём самочувствии в специальном журнале. «Есть ли у вас какое-то кварцевание?» - уточнил Михаил Ведерников. Получив отрицательный ответ, он пообещал передать в офис «Команды 2018» аппарат для кварцевания из своего кабинета. Михаил Ведерников также сообщил, что в понедельник привезут новые куртки для волонтеров.

Волонтёры рассказали губернатору, что в основном, помогают с доставкой продуктов и лекарств для пожилых людей, заявки они сверяют с базой социальной защиты. Михаил Ведерников предложил подумать, как оптимизировать взаимодействие волонтеров и магазинов, чтобы добровольцы могли закупать продукты без очереди.

Волонтёры отметили, что нуждаются в транспорте. Михаил Ведерников сказал, что есть договорённость с предпринимателем, который готов обеспечить топливом личный транспорт волонтёров.

Глава региона поблагодарил добровольцев за оперативную работу. «У нас здесь получилась не политизированная площадка, у вас получилось развернуть штаб как в военное время», - добавил он.

Всего в области зарегистрированы 273 волонтёра, активно работают 150-200 человек. Уже обработали 391 заявку.