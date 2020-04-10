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Общество / Армия

Около 80 выпускников военных вузов пополнят псковскую дивизию

10 апреля 2020 года, 11:41

В этом году около 80 офицеров-выпускников различных учебных заведений пополнят Псковское гвардейское десантно-штурмовое соединение. Об этом газете «Псковская правда» сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

Более 30 выпускников в Псков направит Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова. Лейтенанты подготовлены по различным специальностям от командира десантно-штурмового (парашютно-десантного) взвода до командира разведывательного взвода или взвода связи.

Кроме того, в дивизию приедут более 40 выпускников-специалистов связи разных спецификаций, военных врачей, командиров зенитного-ракетных взводов и огневых взводов подразделений артиллерии, специалистов РХБЗ и инженерных подразделений, высококвалифицированные специалисты беспилотных летательных аппаратов, материально-технического обеспечения и военно-политической работы.

С молодыми офицерами проведут специальный сбор, на котором их познакомят с историей соединения и ее воинских частей, познакомят со спецификой службы, проведут входной контроль. Тех, у кого не было парашютной подготовки, отправят на двухнедельные сборы, после чего их ждёт первый прыжок с парашютом.

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