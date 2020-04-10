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Происшествия / ЧП

Пожилого мужчину сбил поезд в Локнянском районе

10 апреля 2020 года, 11:10

В Локнянском районе поезд сбил 88-летнего мужчину. Его тело с признаками железнодорожного травмирования обнаружили на 377-м километре железнодорожного перегона Стримовичи – Самолуково, сообщили газете «Псковская правда» в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

Погибшим оказался житель Локнянского района. Установлено, что он планировал пойти в лес за дровами. Мужчина переходил пути в неположенном месте и в этот момент из-за поворота выехал поезд.

По данному факту проводится проверка.

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