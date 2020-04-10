Сергей Грахов: Несмотря на карантин, все начатые в многоквартирных домах ремонты будут продолжены

Несмотря на действие ограничительных мер в связи с распространением коронавируса, все ремонтные работы, которые начались в многоквартирных домах в Псковской области, будут продолжены. Об этом заявил председатель регионального комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Грахов в эфире проекта ПАИ-live 10 апреля.

«Если подрядчик раскрыл кровлю, чтобы ремонтировать, то он продолжит, работы должны быть завершены в сроки. Если дом стоит без воды, отремонтируют в сроки и даже быстрее», - заверил Сергей Грахов. При этом он подчеркнул, что работы будут выполняться с соблюдением санитарно-противоэпидемиологических требований в связи с коронавирусом.

«Новые стройки мы временно притормозили, именно исполнение работ, но мы продолжаем заключать и разыгрывать контракты», - сказал Сергей Грахов. По его словам, большое количество контрактов уже заключены, планируется же разыграть все, запланированные на этот год. «Хотим сделать 100-процентное исполнение», - отметил председатель комитета.

Он добавил, что по новым контрактам сроки работ сдвинуты, но идёт закупка материалов. «Рисковать рабочими в настоящий момент мы не можем», - подчеркнул Сергей Грахов.