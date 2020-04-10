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Общество / Коммуналка

В Порхове сменят подрядчика по реконструкции набережной Шелони

10 апреля 2020 года, 09:29

В Порхове сменят подрядчика по реконструкции набережной реки Шелонь и прилегающей территории. Об этом сообщил председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов в эфире проекта ПАИ-live 10 апреля.

Реконструкция набережной проводится по национальному проекту «Малые города и исторические поселения». Сергей Грахов пояснил, что Порхов был в лидерах в реализации проекта, но когда подрядчик начал выполнять подготовительные работы, то заявил, что смета его не устраивает и предупредил о росте стоимости работ. «Мы пытались переговорить с подрядчиком, но он отказался идти на конструктивный диалог», - подчеркнул председатель комитета.

В итоге, по его словам, подрядчик сорвал исполнение контракта. «Подвел людей сильно, подвел репутацию региона в федеральных министерствах», - заявил Сергей Грахов.

Теперь будет объявлен новый конкурс. «Мы начали подготовку новой конкурсной документации. Есть технический момент - с начала года новые правила по установке начальной максимальной цены контракта, поэтому сейчас необходимо полностью готовить конкурсную документацию. Мы не стоим на месте, понимаем, что каждый день на счету», - пояснил Сергей Грахов. Он добавил, что если в середине мая контракт будет разыгран, то завершить работы удастся в срок.

В Порхове сменят подрядчика по реконструкции набережной Шелони
Порхов
Елена Лешкина
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