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Общество / Здоровье

Режим самоизоляции для псковичей старше 65 лет продлен до 30 апреля

9 апреля 2020 года, 23:19

В Псковской области до 30 апреля продлили режим самоизоляции для граждан в возрасте старше 65 лет. Остальные жители региона обязаны соблюдать социальное дистанцирование не менее 1,5 метров и ограничить передвижение по территории области границами муниципалитета. До 30 апреля также запрещено передвижение несовершеннолетних без сопровождения родителей. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе региональной администрации, соответствующие изменения губернатор Михаил Ведерников внес изменения в свой указ об ограничительных мерах, введенные на территории региона в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Кроме того, ограничительные меры до 30 апреля распространяются на работу организаций общественного питания и объектов торговли, кроме аптек и магазинов, реализующих продовольствие и товары первой необходимости, музеев и заповедников, организаций, оказывающих стоматологические услуги (кроме случаев экстренной и неотложной помощи). Ограничительные мероприятия в сферах транспорта и соцзащиты также продлеваются до 30 апреля.

В новой редакции указа губернатора говорится, что управляющие организации должны не реже одного раза в день проводить влажную уборку мест общего пользования многоквартирных домов с применением дезинфицирующих средств, в том числе лифтов, домофонов, мусоропроводов, дверных ручек и перил.

Указом расширены меры социальной поддержки: обучающиеся профессиональных образовательных организаций, получающие государственную социальную помощь, будут получать средства на горячий обед в размере 45 рублей в день за период осуществления образовательного процесса в дистанционной форме.

Перечень непродовольственных товаров первой необходимости, разрешенных к продаже, расширен электроустановочными изделиями, осветительным оборудованием, электрическими лампочками и кабельной продукцией.

Расширен и перечень организаций, чья деятельность не подпадает под указ. В него вошли компании, выполняющие архитектурные, проектные, инженерные работы и изыскания, осуществляющие кадастровую деятельность, ведущие деятельность по технической инвентаризации и государственной кадастровой оценке недвижимого имущества, обрабатывающие производства и организации по добыче полезных ископаемых, компании, оказывающих банковские услуги юридическим лицам.

В ограниченном режиме и по предварительной записи смогут работать фотоателье, изготавливающие фотографии на документы. Также к работе смогут приступить спортивные клубы и фитнес-центры, но только для проведения индивидуальных тренировок на свежем воздухе.

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