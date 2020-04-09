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Происшествия / Преступление

В суд передано дело изнасиловавших и ограбивших женщину безработных из Невеля

9 апреля 2020 года, 22:36

Невельский суд рассмотрит дело двух безработных 35-летних мужчин, обвиняемых в изнасиловании и ограблении. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе СУ СК России по Псковской области, 13 октября 2019 года они совершили насильственные ействия сексуального характера в отношении незнакомки и ограбили ее, похитив ювелирные украшения стоимостью около 17 тысяч рублей.

В настоящее время они обвиняются по пунктам «а», «б» части 2 статьи 132 УК РФ (действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, группой лиц, с угрозой убийством) и пункту «а» части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж, группой лиц по предварительному сговору).

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