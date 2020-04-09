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Общество

Михаил Ведерников: Не выходите из дома без крайней необходимости

9 апреля 2020 года, 19:13

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратился к жителям Псковской области, поблагодарив их за ответственное отношение к ограничительным мерам в условиях распространения коронавируса, и призвал не покидать свои дома без необходимости. Подготовленная ГТРК «Псков» видеозапись обращения опубликована на сайте Псковского агентства информации.

Глава региона попросил граждан продолжать сохранять разумное отношение к существующей угрозе. По его словам, совместные усилия представителей здравоохранения, правоохранительных органов, волонтеров и простых псковичей пока позволяют предотвращать взрывной рост заболеваемости.

Губернатор добавил, что часть запретов останется надолго. «Нам придётся жить в условиях пандемии», - резюмировал Михаил Ведерников.

В Псковской области коронавирус диагностирован у 16 человек, у шестерых он подозревается. Пять переболевших пациентов выздоровели, двое скончались. В регионе введены ограничительные меры: не работает или переведена на удаленный режим значительная часть предприятий и организаций, ограничен въезд в Псковскую область жителей других регионов и перемещения между муниципалитетами. Гражданам старше 65 лет предписана строгая самоизоляция. 

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