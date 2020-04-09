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Транспорт / Инфраструктура

Укладка асфальта идёт на улице Боровой в Пскове

9 апреля 2020 года, 18:08

К укладке асфальта приступила подрядная организация на улице Боровой в Пскове. В настоящее время рабочие наносят выравнивающий слой асфальтобетонной смеси, сообщили газете «Псковская правда» в пресс-службе комитате по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области. В работах сейчас задействованы асфальтоукладчик и два катка.

В нормативное состояние приведут около 1,9 километра дороги, в том числе 136 метров примыкания с улицей Карбышева, будут укреплены обочины, отремонтированы тротуары и автобусная остановка, нанесена разметка.

В комитете отметили, что подрядчик использует асфальтобетонные смеси высокой прочности — асфальтобетон на граните и мелкозернистый габбро-диабаз. На нижний слой дороги ушло порядка 1000 тонн асфальта, для устройства верхнего необходимо около 700 тонн.

Работы проводятся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Срок завершения ремонта — 20 июля. Ремонт ведёт ООО «ДорСтройСервис».

Укладка асфальта идёт на улице Боровой в Пскове
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