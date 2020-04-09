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Спорт / Арена

Внутренняя отделка началась в административном здании «Машиностроителя» в Пскове

9 апреля 2020 года, 17:37

На стадионе «Машиностроитель» в Пскове началась внутренняя отделка административного здания, фасадные работы уже завершены. Ход реконструкции стадиона 9 апреля проконтролировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сообщили газете «Псковская правда» в пресс-службе администрации региона.

В административном здании осталось установить алюминиевые витражи. Их поставки были временно остановлены из-за ситуации с коронавирусом, пояснил представитель подрядной организации, добавив, что поставки уже возобновлены по всему ассортименту стройматериалов.

Михаил Ведерников также поднялся на одну из трибун стадиона, где вместе с участниками рабочего визита изучил график проведения работ. Он отметил положительную динамику по наращиванию темпов работ на стадионе, которая имеется в текущем году.

Подрядчик сообщил губернатору, что сейчас на объекте работают порядка 120 человек, что меньше необходимого количества и связано это с распространением коронавируса. В результате, отметил подрядчик, по некоторым элементам отмечается небольшое отставание от графика работ. «Некоторые люди уехали, несмотря на своевременное информирование о продолжении строительных работ», — отметил заместитель губернатора Василий Осипов.

Михаил Ведерников пообещал, что администрация Псковской области будет способствовать прибытию работников из других районов области и регионов страны, чтобы максимально наверстать график, прорабатывая данный вопрос с региональным УМВД России. «Надо также проработать, чтобы условия проживания и работы соответствовали всем санитарно-эпидемиологическим нормам», — подчеркнул он.

Михаил Ведерников также сообщил, что власти региона продолжают работу по выделению из федерального бюджета порядка 70 млн рублей, необходимость в которых была обоснована экспертным заключением по доработанному проекту первой очереди реконструкции стадиона. «С вашей стороны необходимо максимально устранить отставания по всем элементам проекта», — обратился к представителям подрядной организации губернатор. 

Внутренняя отделка началась в административном здании «Машиностроителя» в Пскове
Стадион
Пресс-служба администрации Псковской области
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