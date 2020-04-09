Михаил Ведерников о реконструкции улицы Фабрициуса: Надо обязательно нагонять график

«Надо обязательно нагонять график», - заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников по итогам выезда на улицу Яна Фабрициуса в Пскове, где с 2019 года идут работы по реконструкции в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом газете «Псковская правда» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Как отметил председатель областного Комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин, небольшие отставания от графика проведения работ связаны с обнаружением новых коммуникаций и внесением соответствующих поправок в план реконструкции. Глава региона подчеркнул, что необходимо наладить оперативное взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями, чтобы максимально быстро решать вопросы по вновь обнаруженным инженерным сетям.

Подрядчик заверил, что после решения всех острых вопросов с инженерными сетями, в течение месяца будут обустроены дороги и тротуары.

Также Михаил Ведерников проконтролировал ход работ на Рижском проспекте, где сейчас идет замена бордюрного камня, обустройство тротуаров, а на следующей неделе начнётся фрезерование асфальтового покрытия. «Мы ведем ремонт на данном участке — от перекрестка с улицей Петровской до перекрестка с улицей Максима Горького, потому что здесь идет сужение до 4 полос, при этом очень интенсивное движение. Постараемся провести максимальный объем работ, пока большая часть жителей находится на самоизоляции», — пояснил Борис Елкин. Он отметил, что работы должны быть завершены до конца августа, что позволит перед началом учебного года не создавать сложностей для передвижения транспорта.

Представитель подрядной организации заверил, что отставания от графика нет. Он также обратил внимание на соблюдение профилактических мер: работники носят маски, во всех машинах есть антисептики для обработки рук и инструментов.

Ещё одним объектом в рабочем выезде губернатора был Сквер искусств, благоустройство которого проводится по программе приграничного сотрудничества «Россия — Латвия». Подрядчик рассказал, что в ближайшее время сотрудники приступят к обустройству стоянки на 15 автомобилей, в том числе на два машиноместа для инвалидов. На свое место вернутся кованные скульптуры, будут обустроены праздничная зона на 1,2 тыс. человек, детская площадка с прорезиненным покрытием, в сквере высадят порядка 60 деревьев и установят более 20 скамеек.

К сегодняшнему дню завершены работы по переустройству коммуникаций, установке светильников, ведется подготовка к укладке брусчатки. Работы идут с опережением графика. Подрядчик пообещал, что сквер будет готов ко Дню города.

«Это будет большим подарком для жителей Пскова — получить новый благоустроенный парк к праздничной дате», — заявил Михаил Ведерников.