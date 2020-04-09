Выставку «Женское лицо Победы» псковичи могут увидеть в Интернете

Эту выставку Союз женщин России подготовил к 75-летию Великой Победы и 110-летию со Дня рождения Героя Советского Союза легендарной летчицы Валентины Гризодубовой.

Героями выставки «Женское лицо Победы» стали женщины – участницы войны более чем 20 воинских специальностей - медсестры, летчицы, снайперы, зенитчицы, связистки и многие другие.

Эта выставка открылась в Москве еще в конце февраля и предполагалось, что она отправится в путешествие по всей России.

- У нас к открытию выставки все было готово,мы планировали разместить ее на двух площадках — в псковской школе-интернате и великолукской центральной библиотеке, но коронавирус нарушил все планы,- рассказала председатель регионального отделения Союза женщин России Наталья Никифорова. - Теперь открытие выставки перенесли на неопределенный срок. Но как только эпидемиологическая ситуация нормализуется, зрители обязательно увидят эту выставку.

Пока выставку можно посмотреть на сайте Союза женщин России.

Активистки регионального отделения также будут рассказывать о героинях выставки в социальной сети «Фэйсбук».