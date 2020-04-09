Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

В апреле и мае Псковская область получит 47 аппаратов искусственной вентиляции лёгких

9 апреля 2020 года, 15:52

В апреле и мае Псковская область получит 47 аппаратов искусственной вентиляции лёгких и два аппарата экстракорпоральной мембранной оксигенации (система для насыщения крови кислородом). Техника придёт в регион тремя партиями, сообщила председатель комитета по здравоохранению в Псковской области Марина Гаращенко на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 9 апреля, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Марина Гаращенко отметила, что сегодня 18 имеющихся в стационаре коек оснащены ИВЛ, при этом разработан план по перемещению аппаратуры при необходимости. В ближайшее время количество коек увеличится до 313.

Также Марина Гаращенко рассказала о диагностике коронавируса. Сейчас планируется увеличить количество сотрудников для проведения исследований в Центре СПИД. Туда будут устроены ещё два лаборанта, что позволит работать в три смены и увеличить количество тестов в сутки со 105 до 175.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Более 9 миллиардов рублей потребуется Псковской области на сохранение экономики
Михаил Ведерников просит псковичей продержаться до 15 мая
Псковские футболисты из профессионалов станут любителями
Видеоинструкция, как принять участие во флэшмоб-эстафете «Псковской правды», появилась на YouTube
Врач-пульмонолог рассказала, как ее коллеги проходят через санпропускник
Коронавирус в Псковской области подтвержден у 122 человек
Полицейские обнаружили в одном из псковских банков фальшивую купюру
Полиция ищет великолучанина, пропавшего три года назад
Ученые из США нашли идельный вариант медицинской маски

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Сода вместо санитайзера

Общество / Здоровье
24 апреля 20:27

Сода вместо санитайзера

Чем обрабатывать руки и предметы от вирусов при аллергии?
Как я не полетел

Общество
24 апреля 10:15

Как я не полетел

Псковичи рассказали, как из-за коронавируса пришлось отменять встречи с родными и друзьями и сдавать авиабилеты
Ледовый поход

Общество / Знай наших!
23 апреля 14:31

Ледовый поход

Псковский пенсионер в день своего 70-летия прокатился на велосипеде по льду Байкала со Знаменем Победы