В апреле и мае Псковская область получит 47 аппаратов искусственной вентиляции лёгких и два аппарата экстракорпоральной мембранной оксигенации (система для насыщения крови кислородом). Техника придёт в регион тремя партиями, сообщила председатель комитета по здравоохранению в Псковской области Марина Гаращенко на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 9 апреля, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Марина Гаращенко отметила, что сегодня 18 имеющихся в стационаре коек оснащены ИВЛ, при этом разработан план по перемещению аппаратуры при необходимости. В ближайшее время количество коек увеличится до 313.

Также Марина Гаращенко рассказала о диагностике коронавируса. Сейчас планируется увеличить количество сотрудников для проведения исследований в Центре СПИД. Туда будут устроены ещё два лаборанта, что позволит работать в три смены и увеличить количество тестов в сутки со 105 до 175.