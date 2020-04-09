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Общество / Соцзащита

Михаил Ведерников призвал помочь людям в трудной ситуации, не подпадающим под меры соцподдержки

9 апреля 2020 года, 15:43

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании оперативного штаба по противодействию распространения коронавируса сегодня, 9 апреля, призвал в индивидуальном порядке рассмотреть ситуации людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, но по формальным признакам не подпадающих под разработанные в регионе меры поддержки.

«Бывают ситуации, например, когда человек оказался раньше без работы, а не с 1-го числа, надо проанализировать», - пояснил глава региона, сообщает корреспондент «Псковской правды».

Губернатор напомнил, что принято решение детям из многодетных и малоимущих семей, которые получали в школах бесплатное питание, предоставить продуктовые наборы на сумму в 1500 рублей. На эти цели выделяется 27 миллионов рублей. «Мы переводим эти средства в районы, вы доводите их до школ, а школы, владея этими списками, формируют наборы и передают в те семьи, которые в этом нуждаются», - пояснил Михаил Ведерников. Он обратился к главам районов сделать так, «чтобы мы не представителей оптовых фирм поддерживали».

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