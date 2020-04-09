За апрель двойные выплаты получат все сотрудники псковской горбольницы

За апрель удвоенную зарплату получат все работники, которые работают во всех корпусах Псковской городской больницы, которая в настоящее время перепрофилирована на лечение коронавируса. Об этом сегодня, 9 апреля, на заседании оперативного штаба по борьбе с инфекцией рассказала председатель областного Комитета по здравоохранению Марина Гаращенко, сообщает корреспондент «Псковской правды».

За период с 15 марта по 15 апреля удвоенные выплаты получат все участковые врачи, педиатры, врачи общей практики, водители скорой помощи и сотрудники псковской горбольницы, которые привлекались к лечению больных с коронавирусом.