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Транспорт

В Псковской области планируется организация «пасхальных» маршрутов на кладбища

9 апреля 2020 года, 15:28

В Псковской области планируется организация автобусных маршрутов на кладбища в церковные праздники. Как передает корреспондент «Псковской правды», вопрос о посещении кладбищ поднял на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 9 апреля заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов.

По его словам, организация таких маршрутов нужна, потому что в церковные праздники «люди все равно поедут на кладбища».

Губернатор Михаил Ведерников отметил, что этот вопрос нужно проанализировать. «В автобусе не должны быть заняты больше, чем на две трети, иначе все эти меры коту под хвост. Что касается праздников, нужно также посмотреть и сделать полноценные автобусы на эти дни», - подчеркнул он.

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