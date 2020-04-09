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Общество / Здоровье

Из числа заразившихся коронавирусом псковичей 11 имели контакт с заболевшими

9 апреля 2020 года, 15:29

Из числа жителей Псковской области, заразившихся коронавирусом, 11 имели контакты с ранее заболевшими. Всего на сегодня в регионе подтверждены 16 случаев заболевания. Такие данные озвучил главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 9 апреля, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Александр Нестерук напомнил, что первый случай заражения в Псковской области был выявлен 18 марта. «Начиная с субботы у нас за 4 дня зарегистрирован только один случай заболевания, что говорит о том, что принимаемые меры дают свои результаты», - заявил он.

Главный санитарный врач региона добавил, что Роспотребнадзор контролирует въезжающих в регион. На границе с Эстонией были проверены 467 человек, с Белоруссией – 285, на железнодорожном вокзале Пскова – 198.

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