Список работающих предприятий предлагают дополнить фотоуслугами

Об этом зашла речь на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 9 апреля, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Заместитель губернатора Нинель Салагаева напомнила, что перечень предприятий, которым разрешено работать, изначально состоял из 7 категорий предприятий, потом его расширили до 19.

- Мы подготовили перечень по рекомендации Минпромторга. Предприятия должны соблюдать все санитарные и эпидеомилогические требования, - отметила Нинель Салагаева. До всех предприятий они были доведены.

Сейчас предлагают в ограниченном режиме и только по записи разрешить оказание фотоуслуг, поскольку люди приходят за заменой удостоверений, но фото нигде не сделать.

Также в список предлагают включить предприятия, торгующие стройматериалами.