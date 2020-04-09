Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Список работающих предприятий предлагают дополнить фотоуслугами

9 апреля 2020 года, 15:19

Об этом зашла речь на заседании  регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 9 апреля, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Заместитель губернатора Нинель Салагаева напомнила, что  перечень предприятий, которым разрешено работать, изначально  состоял из 7 категорий предприятий, потом его расширили до 19.

- Мы подготовили перечень по рекомендации Минпромторга. Предприятия  должны соблюдать все санитарные и эпидеомилогические требования, - отметила Нинель Салагаева. До всех предприятий они были доведены. 

Сейчас предлагают в ограниченном режиме и только по записи разрешить оказание фотоуслуг, поскольку люди  приходят за заменой удостоверений, но фото нигде не сделать. 

Также в список предлагают включить предприятия, торгующие стройматериалами.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Более 9 миллиардов рублей потребуется Псковской области на сохранение экономики
Михаил Ведерников просит псковичей продержаться до 15 мая
Псковские футболисты из профессионалов станут любителями
Видеоинструкция, как принять участие во флэшмоб-эстафете «Псковской правды», появилась на YouTube
Врач-пульмонолог рассказала, как ее коллеги проходят через санпропускник
Коронавирус в Псковской области подтвержден у 122 человек
Полицейские обнаружили в одном из псковских банков фальшивую купюру
Полиция ищет великолучанина, пропавшего три года назад
Ученые из США нашли идельный вариант медицинской маски

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Сода вместо санитайзера

Общество / Здоровье
24 апреля 20:27

Сода вместо санитайзера

Чем обрабатывать руки и предметы от вирусов при аллергии?
Как я не полетел

Общество
24 апреля 10:15

Как я не полетел

Псковичи рассказали, как из-за коронавируса пришлось отменять встречи с родными и друзьями и сдавать авиабилеты
Ледовый поход

Общество / Знай наших!
23 апреля 14:31

Ледовый поход

Псковский пенсионер в день своего 70-летия прокатился на велосипеде по льду Байкала со Знаменем Победы