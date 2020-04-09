С 10 апреля на городские маршруты Пскова выйдут дополнительные автобусы

С 10 апреля на городских автобусных маршрутах с большим пассажиропотоком будет увеличено количество рейсов. Об этом сообщил заместитель губернатора Василий Осипов на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 9 апреля, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов отметил, что люди жалуются, что в автобусах давки, а значит, невозможно выполнение указа губернатора о соблюдении социальной дистанции в 1,5 метра.

«Вчера это обсуждали. Будем мониторить пассажиропоток с завтрашнего дня, и добавлять единицы транспорта на тех маршрутах, где это необходимо. Абсолютно с этим согласен», - отметил он.

Напомним, что с 6 апреля городские автобусы в Пскове перешли на расписание воскресенья, также в графике учтены ограничения, установленные Указом губернатора Псковской области Михаила Ведерникова о мерах по противодействию распространения коронавируса.