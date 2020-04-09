Михаил Ведерников пригрозил закрытием парков, если псковичи продолжат гулять по улицам

«Я не раз говорил, что категорически против драконовских мер, но если мы будем видеть на улицах большое количество людей, то мы закроем все парки, набережные, детские площадки», - заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании регионального штаба по борьбе с коронавирусом 9 апреля

Как передаёт корреспондент «Псковской правды», глава региона привёл слова президента РФ Владимира Путина о том, что пик заболеваемости ещё не пройден и необходимо соблюдать меры предосторожности.

«Пандемия - это надолго и нам придется привыкать жить в таких условиях. Сейчас с учетом открытия предприятий возникают риски. Если мы хотим нашу экономику восстановить на рельсы, то никаких гуляний по улицам быть не должно», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Он сообщил, что в Острове уже проводится дезинфекционная обработка улиц, с 11 апреля она начнётся в Пскове и Великих Луках, затем – в остальных муниципалитетах. Губернатор подчеркнул, что обработка улиц – дополнительный повод для жителей не выходить из дома.