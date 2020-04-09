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Общество / Здоровье

Михаил Ведерников пригрозил закрытием парков, если псковичи продолжат гулять по улицам

9 апреля 2020 года, 15:08

«Я не раз говорил, что категорически против драконовских мер, но если мы будем видеть на улицах большое количество людей, то мы закроем все парки, набережные, детские площадки», - заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании регионального штаба по борьбе с коронавирусом 9 апреля

Как передаёт корреспондент «Псковской правды», глава региона привёл слова президента РФ Владимира Путина о том, что пик заболеваемости ещё не пройден и необходимо соблюдать меры предосторожности.

«Пандемия - это надолго и нам придется привыкать жить в таких условиях. Сейчас с учетом открытия предприятий возникают риски. Если мы хотим нашу экономику восстановить на рельсы, то никаких гуляний по улицам быть не должно», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Он сообщил, что в Острове уже проводится дезинфекционная обработка улиц, с 11 апреля она начнётся в Пскове и Великих Луках, затем – в остальных муниципалитетах. Губернатор подчеркнул, что обработка улиц – дополнительный повод для жителей не выходить из дома.

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