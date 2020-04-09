49 псковичей остаются за пределами России и хотят вернуться

49 жителей Псковской области в настоящее время находятся за пределами России и изъявили желание вернуться в страну. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, передаёт корреспондент «Псковской правды».

«МИД давно эту работу проводил, но почему-то они заявки ранее не подавали», - заметил глава региона.

Он отметил, что регион готов принять псковичей, но всем прибывшим придётся пройти 14-дневную изоляцию в учреждения области. То есть, после возвращения псковичам предстоит изоляция, тестирование на коронавирус, по итогам которого будут приниматься дальнейшие решения.