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Общество / Здоровье

49 псковичей остаются за пределами России и хотят вернуться

9 апреля 2020 года, 14:40

49 жителей Псковской области в настоящее время находятся за пределами России и изъявили желание вернуться в страну. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, передаёт корреспондент «Псковской правды».

«МИД давно эту работу проводил, но почему-то они заявки ранее не подавали», - заметил глава региона.

Он отметил, что регион готов принять псковичей, но всем прибывшим придётся пройти 14-дневную изоляцию в учреждения области. То есть, после возвращения псковичам предстоит изоляция, тестирование на коронавирус, по итогам которого будут приниматься дальнейшие решения.

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