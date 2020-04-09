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Общество / Здоровье

До 600 будет увеличено количество «инфекционных» коек в Псковской области

9 апреля 2020 года, 14:28

В Псковской области количество «инфекционных» коек будет увеличено до 600. Такое решение было принято в ходе совещания президента РФ с главами регионов 8 апреля в связи с приездом в Псковскую область большого количества москвичей и петербуржцев. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 9 апреля, передаёт корреспондент «Псковской правды».

По словам Михаила Ведерникова, до 15 апреля в регионе будут подготовлены 313 коек, 70% из них должны быть подключены к системам подачи кислорода.

По словам губернатора, статистика по количеству заболевших коронавирусом в Псковской области позволяет говорить, что удалось не дать инфекции распространиться и получилось выиграть время.

«С понедельника на улице, по сути, начались майские праздники, весь город вышел на улицы, гулять с детьми, компаниями, с домашними животными. Это не допустимо!» - заявил глава региона. Он обратил внимание, что и дальше нужно неукоснительно соблюдать все противовирусные мероприятия.

«Мы не преувеличиваем угрозу, мы не знаем от кого заразилась одна из пациенток, и тем более, мы не знаем, от кого вы можете заразиться, когда гуляете. Специалисты говорят, что это этап, когда сложно диагностировать очаги распространения инфекции. К чему это может провести? К ужесточению мер. Может получиться так, что люди будут гулять на выходных, а затем окажутся в инфекционке», - подчеркнул Михаил Ведерников.

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