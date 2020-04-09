Александр Котов: Наша общая задача — сохранить экономику

Принятые изменения — результат совместного обсуждения депутатами тех проблем, с которыми пришлось столкнуться из-за распространения коронавируса. Такое мнение высказал спикер Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов по итогам прошедшей сегодня, 9 апреля, внеочередной сессии.

- Эти меры первоочередные, - подчеркнул он. - Сейчас трудно делать прогнозы, оценивать последствия, но эти первые шаги собрание делает оперативно.

В ходе сессии депутаты внесли в закон «О ставках налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения», что позволило снизить до минимум ставки по упрощенной системе налогообложения.

- Это не последние меры, которые мы принимаем для поддержки экономики и наших граждан, - отметил Александр Котов. - Мы договорились, что будем четко реагировать на изменения и, если потребуется внесение изменений в областные законы, будем быстро это делать. Важно понимать, что возможности у нас крайне ограничены, мы рассчитываем на помощь федерального центра, потому что проблема эта общероссийского и даже мирового масштаба. Но в тоже время мы готовы изыскивать средства и из наших собственных средств. Наша общая задача — сохранить экономику, создать условия для того, чтобы кризисный период прошел, как можно менее болезненно для всех.

Отметим, что воспользоваться правом на льготное налогообложение по упрощённой системе смогут юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере туризма, общественного питания, за исключением подачи напитков, предоставления мест для временного проживания, культуры, организации досуга и развлечений, физкультуры и спорта, дополнительного образования детей и взрослых, организации конференций и выставок, бытовых услуг, в том числе, ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты.

Налог на доходы для перечисленных категорий налогоплательщиков снижен с 6 до 1% – это минимальный показатель, установленный Налоговым кодексом РФ.

По объекту налогообложения «доходы за вычетом расходов» также установлена минимальная ставка, в зависимости от вида деятельности она уменьшена в два и в три раза. Так, в сфере туризма налоговая ставка понизилась с 10 до 5%, для других направлений – с 15 до 5%.

Прогнозная сумма недопоступления налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, за 2020 год в областной и местные бюджеты оставит около 43,7 млн рублей.