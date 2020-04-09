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Политика

Борис Полозов: Готовится еще один региональный пакет мер поддержки бизнеса

9 апреля 2020 года, 13:49

В Псковской области готовится еще один региональный пакет мер поддержки бизнеса. Специально для его разработки создана рабочая группа, которая намерена собраться в самое ближайшее время и обсудить новые изменения в местное законодательство. Об этом сообщил заместитель председателя областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Борис Полозов по итогам прошедшей сегодня, 9 апреля, внеочередной сессии.

Борис Полозов: Готовится еще один региональный пакет мер поддержки бизнеса

фото sobranie.pskov.ru

Напомни, что в ходе нее депутаты внесли в закон «О ставках налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения», что позволило снизить до минимум ставки по упрощенной системе налогообложения.

- Те изменения в законодательстве, которые приняты сегодня, продиктованы указом президента и губернатора, - сказал Борис Полозов. - В процессе их подготовки поступила масса звонков от предпринимателей. Многие считают, что этих мер недостаточно, и мы это мнение разделяем. Депутаты отмечают, что мерами поддержки не охвачены, к примеру, предприятия инвалидов. Пока никак не нашел отражения закон о вмененном доходе, да и с видами деятельности, требующей особой поддержки надо определяться.

В этой связи была создана межкомитетная рабочая группа, которая соберется в ближайшее время и обсудить новые изменения в местное законодательство.

Отметим, что воспользоваться правом на льготное налогообложение по упрощённой системе смогут юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере туризма, общественного питания, за исключением подачи напитков, предоставления мест для временного проживания, культуры, организации досуга и развлечений, физкультуры и спорта, дополнительного образования детей и взрослых, организации конференций и выставок, бытовых услуг, в том числе,  ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты.

Налог на доходы для перечисленных категорий налогоплательщиков снижен с 6 до 1% – это минимальный показатель, установленный Налоговым кодексом РФ.

По объекту налогообложения «доходы за вычетом расходов» также установлена минимальная ставка, в зависимости от вида деятельности она уменьшена в два и в три раза. Так, в сфере туризма налоговая ставка понизилась с 10 до 5%, для других направлений – с 15 до 5%.

Прогнозная сумма недопоступления налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, за 2020 год в областной и местные бюджеты оставит около 43,7 млн рублей.


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