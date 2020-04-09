Родители почти 14 тысяч детей смогут получить допподдержку в Псковской области

Родители 13 тыс. 857 детей получат дополнительную финансовую поддержку в Псковской области. Предусматривающий это региональный закон «О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно» приняли депутаты Псковского областного Собрания на сессии 9 апреля. Как сообщили газете «Псковская правда» в пресс-службе регионального парламента, документ был разработан в целях реализации Указа президента РФ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а по инициативе партии «Единая Россия» его подготовка и рассмотрение прошли в ускоренном режиме.

Право на ежемесячную выплату получили семьи со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Псковской области за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты.

В 2019 году прожиточный минимум на душу населения составлял 11 тыс. 313 рублей. На основе этой цифры будет рассчитываться, кто имеет право на поддержку в 2020 году. Также условиям для получения дополнительных средств является проживание ребёнка не территории области. Выплачиваться пособие будет с даты достижения ребенком возраста трёх лет, но не ранее 1 января 2020 года, и не позднее достижения ребёнком возраста восьми лет.

Размер пособия привязан к величине прожиточного минимума для детей и составляет половину от этой суммы, то есть 5 тыс. 528,50 руб.

Большую часть затрат на дополнительную меру социальной поддержки возьмёт на себя федеральный бюджет, софинансирование из которого составит 99%. То есть региону будет выделено более 910 миллионов рублей. Областной бюджет направит около 9,2 млн рублей, ещё 2 млн рублей пойдут на доставку пособий.