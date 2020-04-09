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Экономика / Работа

Стоимость патента снижена для 13 видов деятельности в Псковской области

9 апреля 2020 года, 13:02

Для 13 видов деятельности в Псковской области снижена стоимость патента. Такие поправки в региональный закон «О патентной системе налогообложения», инициированные губернатором Михаилом Ведерниковым, приняли депутаты областного Собрания на 43-й внеочередной сессии 9 апреля, сообщили газете «Псковская правда» в пресс-службе регионального парламента.

Уменьшение на 90% потенциально возможного годового дохода предусмотрено для индивидуальных предпринимателей, пострадавших от приостановки работы в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией. Речь идёт о тех, кто занимается услугами общественного питания (в залах обслуживания площадью не более 50 квадратных метров или без залов для посетителей), ремонтом и техническим обслуживанием бытовой техники, часов, компьютеров и коммуникационного оборудования, мебели, ювелирных изделий и бижутерии, ремонтом и изготовлением металлоизделий, ремонтом и пошивом швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, трикотажных изделий, а также ремонтом, чисткой, окраской и пошивом обуви.

Также действие поправок распространяется на предпринимателей, которые оказывают экскурсионные, парикмахерские и косметические услуги, услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству, занимаются изготовлением и ремонтом металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц, а также химической чисткой, крашением и предоставляющих услуги прачечных.

Депутаты дополнили первоначальный вариант документа нормой о том, что не подлежит индексации размер потенциально возможного годового дохода для индивидуального предпринимателя, установленный на 2020 год, для патентов с датой начала действия не позже 1 апреля.

По предварительным подсчётам, в результате снижения стоимости патента потенциально возможный годовой доход бюджетов различных уровней снизится примерно на 1,3 млн рублей.

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