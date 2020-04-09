Для турбизнеса и общепита в Псковской области понизили налоговые ставки

Для туристического и гостиничного бизнеса, предприятий общественного питания в Псковской области понизили ставки налога. Соответствующие поправки в закон «О ставках налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения» внесли депутаты Псковского областного Собрания на сессии 9 апреля. Как сообщили газете «Псковская правда» в пресс-службе регионального парламента, утверждённые меры направлены на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, оказавшихся в зоне риска в связи с введением ограничительных мер в условиях пандемии коронавируса.

Льготное налогообложение также введено для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере культуры, организации досуга и развлечений, физкультуры и спорта, дополнительного образования детей и взрослых, организации конференций и выставок. Также в списке организации по предоставлению бытовых услуг, в том числе парикмахерские, салоны красоты, предприятия, занимающиеся ремонтом компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения, стиркой, химчисткой.

Налог на доходы для перечисленных категорий налогоплательщиков снижен с 6 до 1 процента, то есть до минимального показателя, установленного Налоговым кодексом РФ.

По объекту налогообложения «доходы за вычетом расходов» также установлена минимальная ставка. Для одних видов деятельности она снижена в два раза, для других – в три. Например, для организаций сферы туризма она понизилась с 10 до 5%, для других направлений – с 15 до 5%.

По прогнозам, в результате применения упрощенной системы налогообложения, за 2020 год в областной и местные бюджеты недополучат около 43,7 млн рублей.