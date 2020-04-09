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Экономика / Промышленность

Владимир Зубов: Псковский бизнес скорее жив, чем мёртв

9 апреля 2020 года, 12:31

«Будем считать, что псковский бизнес скорее жив, чем мертв», - заявил президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов в эфире проекта ПАИ-live 9 апреля. По его словам, явления атрофии в бизнесе наблюдается, но все надеются на профессионализм региональной команды.

Владимир Зубов высказал мнение, что сейчас более 90% псковского бизнеса переживает худшие времена, при этом нынешний кризис усугубляется внутренними причинами. «У бизнеса две заботы - как сохранить персонал, и как сохранить свое направление деятельности», - отметил председатель Торгово-промышленной палаты. Он добавил, что раньше всех от происходящего пострадали гостиничный и туристический бизнес, пассажирские перевозки.

«Государству необходимо сконцентрировать усилия, чтобы оказать помощь бизнесу, и он бы сохранил рабочие места», - сказал Владимир Зубов. Он напомнил о том, что в своём обращении перед совещанием с губернаторами 8 апреля президент России Владимир Путин поручил регионам подумать и составить список предприятий с наибольшими факторами риска, чтобы помочь им. Также он обратил внимание на расширение списка предприятий, которым разрешено возобновить работу в Псковской области. Владимир Зубов уверен, что далее этот перечень будет дополняться. «Бизнес считает, что при организации работы с минимальным количеством людей, обеспечивающих процесс, с соблюдением всех санитарных мер, работать можно», - подчеркнул президент Торгово-промышленной палаты региона.

Он также заявил, что если сейчас не спасти людей, то и в бизнесе работать будет некому.

Владимир Зубов: Псковский бизнес скорее жив, чем мёртв
Владимир Зубов
Псковское агентство информации
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