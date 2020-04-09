При наличии сырья «Псков-Полимер» готов закрыть потребность региона в защитных костюмах

При наличии сырья швейный цех завода «Псков-Полимер» готов закрыть потребность региона в защитных костюмах. Об этом заявил директор предприятия Юрий Сорокин во время визита на производство губернатора Псковской области Михаила Ведерникова 9 апреля, сообщает Псковское агентство информации.

Месячная потребность региона в защитных костюмах составляет 6 тыс. 600 штук. Юрий Сорокин заверил, что при стабильной поставке сырья, цех постарается выполнить этот запрос. «Давайте договоримся: если будут проблемы по ткани, то мы с поставщиками договоримся», - ответил на это Михаил Ведерников. В настоящее время на заводе имеется материал для производства 100 комплектов.

Также главе региона продемонстрировали производство масок: завод выпускает не медицинские изделия, а гигиенические. Одна швея за смену может изготовить 300-400 масок.

По словам Михаила Ведерникова, в Псковской области есть дефицит средств индивидуальной защиты, поэтому работа «Псков-Полимер» в этом направлении очень важна.

Также он сообщил, что регионы Северо-Запада договорились о взаимодействии в части обеспечения средствами защиты. «Я доложу полпреду, чтобы мы с коллегами-губернаторами договорились. Условно, например, чтобы Новгород выпускал маски нам и себе, а мы тогда – костюмы так же им и нам. Тогда в дальнейшем не будет дефицита ни того, ни другого», - заявил губернатор.